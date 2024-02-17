المخرج عمر عبد العزيز صاحب الـ70 عامًا: زعلت من انتشار خبر زواجي| شاهد الصور

كتب امير فتحي في السبت 17 فبراير 2024 12:48 صباحاً - قال المخرج عمر عبدالعزيز، إنه لم يرد أن ينتشر خبر زواجه بهذا الشكل الكبير، مشيرا إلى أنه عاتب الإعلامية بوسي شلبي التي كانت سبباَ في انتشار الخبر.

تعليق عمر عبدالعزيز بعد انتشار خبر زواجه

وأضاف «عبدالعزيز» خلال لقائه ببرنامج «et بالعربي»: «أنا إنسان باحب الانطواء وبعدين في سني وفرحي ألبس بدلة وأمسك ورد لأ يا حبيبي كده حلو أوي، ده أنا زعلان إن الخبر انتشر بالشكل ده كان كتير، أنا بحب الخصوصية في حياتي».

بوسي شلبي وكريم عبد العزيز وزوجته في عقد قران عمه المخرج عمر عبد العزيز



وتابع: «أنا عاتبت بوسي شلبي لأننا عارفينها كويس، واللي عزمتهم أقرب الناس ليا زي ميرفت أمين أخت عمري، ولبلبة وعماد رشاد وهاني لاشين أقرب الناس ليا، ومحمد ياسين ابن أختي وكريم طبعا».

المخرج عمر عبد العزيز وميرفت أمين

عمر عبد العزيز يتحدث عن ابن شقيقه كريم عبد العزيز

وانزعج عمر عبدالعزيز عن ما تررد بوجود خلافات بينه وبين شقيقه وابن شقيقه الفنان كريم عبدالعزيز، قائلاَ: «اتكتب إني أخيرًا تصالحت مع كريم عبدالعزيز ومحمد عبدالعزيز بعد قطيعة، إحنا أسرة مترابطة وعمرنا ما حصل أي حاجة الحمد لله».

وكشف عمر عبد العزيز سبب عدم تعاونه مع ابن شقيقه الفنان كريم عبد العزيز قائلا: “كريم جيل تاني لما يجي وقت هنشتغل لو في موضوع يصلح أنا نفسي يشتغل مع محمد ياسين ابن عمته، لأنه جيل متقارب”.

وأوضح عمر عبد العزيز سبب غيابه وعدم تقديمه أي عمل منذ سنوات: “مش أنا اللي بعدت جيلي كله استبعد كجيل وحتى أساتذتي علي بدرخان ومحمد عبد العزيز وخيري بشارة، هما عايزين مخرجين بيسمعوا الكلام ودا مش هيحصل إحنا اتربينا على أننا حريصون على شغلنا مش هدخل فيلم ولا مسلسل مكتوب نصه ولا أتصور أنهم يجيبوا الممثل قبل المخرج، لو ربنا أدانا عمر نرجع قريب ونشتغل بطريقتنا”.

عقد قران المخرج عمر عبدالعزيز

وكان المخرج عمر عبد العزيز احتفل بعقد قرانه يوم الجمعة 2 فبراير، وحضر عقد القران النجوم ميرفت أمين وإلهام شاهين ولبلبة وكريم عبد العزيز وزوجته وعماد رشاد والمخرج هاني لاشين وزوجته رشا سليمان والفنان رمزي العدل ومحمد العدل والفنانة وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي، المخرج محمد ياسين، خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، غادة رجب وزوجها الشاعر عبد الله حسن وغيرهم.

أبرز المعلومات عن المخرج عمر عبدالعزيز

تخرج في المعهد العالي للسينما بتقدير جيد جدًا عام 1976.

بدأ المخرج عمر عبدالعزيز مسيرته الفنية كمساعد مخرج لشقيقه المخرج محمد عبدالعزيز من خلال عدة أعمال سينمائية من بينها فيلم «عالم عيال عيال» عام 1976، ثم فيلم «البعض يذهب للمأذون مرتين» عام 1978.

أخرج أول عمل سينمائي له بعام 1982 من خلال فيلم «دعوة خاصة جدًا»، واشتهر بتقديم عدد من كلاسيكيات السينما المصرية من بينها فيلم «الشقة من حق الزوجة» عام 1985، وفيلم «يا رب ولد» عام 1984، إلى جانب عدد كبير من الأعمال الدرامية من بينها «أحلام مؤجلة عام 2000، الشارد عام 2005، امرأة في ورطة عام 2010، وغيرها من الأعمال».

يترأس المخرج عمر عبدالعزيز، الاتحاد العام للنقابات الفنية الثلاث «السينمائية، التمثيلية، الموسيقية»، منذ عام 2019.

الخليج 365

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