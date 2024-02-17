ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري عمرو دياب اليوم حفلاً غنائياً ضخماً على مسرح المنارة بالتجمع الخامس وسط حضور جماهيري كبير.

وغنى عمرو دياب للمرة الأولى أغنية “ما بتغبش” من ألبومه الأخير “مكانك”، كما أنه أشعل الأجواء بأغنية “ما اعرفش حد بالاسم ده” وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما وغنى العديد من أغانيه القديمة والجديدة، وكعادته دخل الى المسرح بأغنيته الشهيرة يا أنا يا لأ .

وشهدت اللحظات الأولى من تحضيرات الحفل، إقبال آلاف الجماهير على حضور حفل عمرو دياب، والمقرر إقامتها اليوم بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى على المسرح .. عمرو دياب يغني أغنية "ما بتغبش" من ألبومه الجديد " مكانك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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