سيمون تتصدر بوسترا منفردا لمسلسل "صيد العقارب" رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة سيمون بوستر منفرد لمسلسل "صيد العقارب" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.

وأعادت "سيمون" نشر البوستر عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك" وعلقت: "صيد العقارب مع النجمة غادة عبد الرازق وفنانين مصر الرائعين، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن، بالنجاح لنا جميعًا بيكم".

وكشفت "المتحدة للخدمات الإعلامية" مؤخرًا برومو مسلسل "صيد العقارب" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول صراع تقوده امرأة بين عائلتي ضرغام والغول بعد سنوات من الصداقة والمحبة، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان رياض الخولي، الفنان محمد علاء، الفنان أحمد ماهر، الفنان أحمد سعيد عبدالغني.

يذكر أن آخر مشاركات سيمون كانت بمسلسل "قيد عائلي" عام 2019.

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