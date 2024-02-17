"السقا" يحتفل بنجاح "جولة أخيرة" بعد انتهاء عرضه: "جولة قصيرة أثرت فيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان أحمد السقا بعرض الحلقات الأخيرة من مسلسل "جولة أخيرة" وانتهاء عرضه وحقق نجاحًا ونسب مشاهدة مرتفعة إلى جانب تصدره العديد من منصات السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية.

ونشر "السقا" مقطع فيديو أوضح خلاله كواليس تصوير المسلسل والتي شهدت العديد من تنفيذ المشاهد القتالية وظهر خلالها وهو يقوم بتمارين رياضية شاقة للوصول للجسم المثالي للشخصية، كما رافقه الفنان أشرف عبد الباقي والفنان رشدي الشامي من الكواليس تحت قيادة المخرجة مريم أحمدي، كما ظهر "السقا" بالفيديو وهو يقابل منتج المسلسل صادق الصباح بالكواليس.

وعلق: "وانتهت جولة شجيع الأخيرة، كانت جولة قصيرة أثرت فيا أنا على المستوى الشخصي نفسيًا وبدنيًا وذهنيًا، الحمد لله، وشكرًا من قلبي لكل زملائي اللي اتشرفت واستمتعت بالعمل معاهم من أول لآخر يوم تصوير، وأخيرًا أتمنى أن المسلسل يكون عجب حضراتكم".

تدور أحداث مسلسل "جولة أخيرة" في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية الدكتور "يحيى" الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الفنون القتالية، كما يعيش حياة روتينية وهو منفصل عن زوجته وفجأة يظهر مدربه القديم "تامبي" الذي يحاول إعادته لممارسة رياضة الفنون القتالية، وشاركه البطولة الفنانة أسماء أبو اليزيد، الفنان علي صبحي، تأليف محمد ندا، إخراج مريم أحمدي.

يذكر أن الفنان أحمد السقا يواصل الترويج لمسلسله "العتاولة" المقرر مشاركته بموسم دراما رمضان 2024.

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