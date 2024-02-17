بعد التعادل السلبي.. "الحلفاوي" يعلق على أداء النادي الأهلي ويشيد بالحارس مصطفى شوبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة النادي الأهلي التي أقيمت مساء الجمعة ضد فريق بلوزداد الجزائري بأول مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ونشر "الحلفاوي" بوست عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق على أداء النادي الأهلي طوال أحداث المباراة قائلا: "الأهلي النهاردة كان قليل الحيلة، مبروك النقطة واستمرار التصدر، هاردلك شباب بلوزداد، برافو شوبير كان الأفضل اليوم".

يذكر أن نبيل الحلفاوي يشارك بمسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة الفنان آسر ياسين والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2024 ويمثل عودته لدراما رمضان بعد غياب منذ مسلسل "القاهرة: كابول" الذي عرض في رمضان 2021.

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