أميرة فتحي في الجيم ومحمد كريم في لندن ..لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أميرة فتحي

نشرت الفنانة أميرة فتحي صورة جديدة لها على طريقة "السيلفي" خلال وجودها بإحدى الصالات الرياضية عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

أمينة خليل

روجت الفنانة أمينة خليل لليلة الأخيرة لعرض مسرحية "سناب شات" في موسم الرياض الجمعة وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

أيتن عامر

تواصل الفنانة أيتن عامر الترويج لمسلسلها الجديد "زوجة واحدة لا تكفي" عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2024.

تامر عاشور

يواصل الفنان تامر عاشور الاحتفال بنجاح أغنيته "هيجيلي موجوع" التي طرحها مؤخرًا وتحقق نجاحًا ونسب استماع مرتفعة، ونشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" كتب عليها "3 أسابيع من الصدارة".

خالد عليش

نشر الفنان خالد عليش صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلالها برفقة زوجته وهما يحتفلان بالفلانتين.

ديانا هشام

هنأت الفنانة الشابة ديانا هشام، الفنانة كارولين عزمي بمشاركتها في مسلسل "حق عرب" المقرر عرضه رمضان 2024، ونشرت صورة البوستر الخاص بها عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت: "مبروك يا روح قلب ديانا".

ركين سعد

شاركت الفنانة ركين سعد صورة جديدة مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" ،وظهرت خلالها وهي تلتقط صورة سيلفي بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلاله بإطلالة كاجول وهي تستمتع بوقتها وعلقت "قصة حب أزلية، مافيش أحلى من السما وسحاباتها".

محمد كريم

نشر الفنان محمد كريم صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلالها وهو يستمتع بوقته في لندن وبالتحديد بنادي الفنون في لندن.

العدل جروب

تواصل شركة "العدل جروب" الترويج لمسلسها "عتبات البهجة" بطولة النجمة الكبير يحيي الفخراني، ونشرت بوسترات منفردة جديدة لعدد من أبطال المسلسل والوجوه الشابه استعدادًا لبدء عرضه بموسم دراما رمضان 2024.