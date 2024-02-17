بصورة من الكلاكيت.. أحمد فهمي يواصل تصوير فيلم "عائلة المكسيكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان أحمد فهمي تصوير مشاهده من فيلمه الجديد "عائلة المكسيكي" والذي يعيد خلاله تجسيد شخصية "المكسيكي" التي ظهر بها في نهاية أحداث فيلم "كازابلانكا" بطولة الفنان أمير كرارة عام 2019.

ونشر "فهمي" صورة جديدة من كواليس التصوير وكشف خلالها عن كلاكيت الفيلم وذلك عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام".

ويشارك "فهمي" البطولة كلًا من الفنانة روبي، الفنان محمد أسامة أوس أوس، الفنان حاتم صلاح، الفنانة لبلبة، الفنان أحمد فهيم، تأليف فادي أبو السعود، إخراج حسام سليمان.

وفوجئ متابعي مسلسل "جولة أخيرة" بطولة النجم أحمد السقا بظهور "فهمي" كضيف شرف أول حلقات المسلسل وسط تهنئة متابعيه وجمهوره بتعاونه مع "السقا" منذ آخر ظهور لهما معًا بفيلم "سمير وشهير وبهير" 2010.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان أحمد فهمي بمسلسل "سفاح الجيزة" الذي عرض خلال العام الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

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