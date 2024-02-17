شكرا لقرائتكم خبر عن دراما رمضان 2024.. عودة نجوم التمثيل والإخراج والتأليف فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الموسم الدرامى الرمضانى 2024 عودة لمجموعة من الفنانين والفنانات الذين غابوا عن الموسم الرمضانى السابق، ومنهم من غاب عن الدراما أكثر من موسم، كما يشهد الموسم أيضا عودة كبار المخرجين والمؤلفين، فالشركة المتحدة دائما تحرص على توافر مبدأ العدالة مع كل الفنانين وصناع الدراما، وترحب بالجميع طالما سيكون العمل الفنى حاملا رسائل قيّمة ومتعة بصرية ويحترم وعى المُشاهد، وسوف تشهد دراما رمضان المُقبل 2024 تجارب متنوعة وفريدة، أتوقع أنها ستحظى بردود أفعال واسعة على المستويين الجماهيرى والنقدى، فمن هم النجوم والنجمات الذين سيشهد الموسم تواجدهم بعد غياب.



يحيي الفخراني

أول العائدين هو النجم الكبير يحيى الفخرانى بمسلسل "عتبات البهجة" المأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد، وذلك بعد غياب 3 أعوام تقريبًا، فآخر أعماله التليفزيونية منذ مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى عُرض عام 2021، ودائما ينتظر الجمهور العربي أعمال النجم الكبير يحيي الفخراني فدائما أعماله مميزة وتحمل علامات الجودة .

ويعود مع الفخرانى فى نفس العمل المخرج الكبير مجدى أبو عميرة أو الملك كما يلقبوه، ويعود بعد غياب دام نحو 4 أعوام تقريبًا، منذ مسلسل "قوت القلوب" الذي عُرض عام 2020، ومجدي أبو عميرة هو مخرج الروائع في الدراما المصرية والعربية الذي قدم لنا الكثير من الأعمال الراسخة في وجداننا مثل : ( ذئاب الجبل ، يتربي في عزو ، الضوء الشارد ، المال والبنون ، الرجل الآخر، وغيرها من الروائع ).

ومسلسل "عتبات البهجة" بطولة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين.



مسلسلات رمضان 2024

غاب النجم كريم عبد العزيز العام الماضي عن دراما رمضان ليجهز لنا عمله الملحمي الذي سنشاهده هذا العام، وهذا العمل يعد من أكبر وأضخم الانتاجات العربية فى الدراما التليفزيونية، وهو مسلسل "الحشاشين" للكاتب الكبير عبد الرحيم كمال والمخرج بيتر ميمي، وكريم عبد العزيز يجسد دور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" في سن 17 عامًا، ويؤسس ذلك الشاب الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف.

في مسلسل "صيد العقارب" سوف نرى النجمة سيمون، في دور مختلف شكلا وموضوعا عما قدمته من قبل، لتكون أيضا من ضمن قائمة النجمات العائدات بقوة بعد غياب لدراما رمضان أما النجمة غادة عبد الرازق في مسلسل يجمع الكثير من النجوم والنجمات، منهم رياض الخولي ومحمد علاء وأحمد ماهر، ونخبة من النجوم، وهو من إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا.



سيمون في صيد العقارب

تعود أيضا الفنانة حلا شيحة إلى التمثيل من جديد، وتشارك في دراما رمضان 2024 بمسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي، حيث يشكل العمل عودتها إلى جمهورها بعد غياب دام 4 سنوات منذ أن قدمت مسلسل «خيانة عهد» في رمضان 2020، ومسلسل " إمبراطورية ميم"إخراج محمد سلامة، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، والعمل مأخوذ عن الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، وعرض للمرة الأولى كفيلم سينمائي عام 1972، بطولة الفنانة فاتن حمامة وعدد كبير من نجوم الفن.

كما تعود بعد 9 سنوات من الغياب، الفنانة وفاء مكي إلى التمثيل مرة أخرى بمسلسل «حق عرب» بطولة الفنان أحمد العوضي، حيث كانت اَخر أعمالها مسلسل «الكابوس» الذي عرض في عام 2015، ومسلسل «حق عرب» بطولة أحمد العوضي ووفاء عامر وهدى المفتي ووليد فواز ورياض الخولي وميرهان حسين وعدد أخر من الفنانين وهو من إخراج إسماعيل فاروق.



خلا شيحة

مسلسل "جودر" بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أنور عبد المغيث، وهو من المؤلفين العائدين للمشاركة في موسم رمضان وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ويشهد هذا العمل عودة ومشاركة مميزة وفريدة للفنانة ياسمين رئيس في دور "شهرزاد" أمام النجم ياسر جلال في قصة من قصص ألف ليلة وليلة بعنوان "جودر"، وهو اسم المسلسل النهائي، ويشارك في بطولته أيضا نور اللبنانية، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك ، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر وآخرون.