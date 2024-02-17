شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتألق فى حفل القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا في القاهرة الجديدة، وقدم خلاله باقة كبيرة من اغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهوره الذى حرص على التواجد قبل الحفل بساعات، وبدا دياب حفله بأغنية "يا أنا يالاء" وسط تفاعل كبير من الجمهور .

ومن ناحية أخرى يستعد النجم عمرو دياب لجولة غنائية عربية جديدة خلال الفترة القادمة، حيث سيحيى حفلا يوم 2 مارس في أبو ظبي ، كما يحيي يوم 26 أبريل القادم حفلا كبيرا في مسرح الدانة بمملكة البحرين.

وكان المطرب عمرو دياب أحيا حفلاً جماهيريا كبيراً فى القرية العالمية بدبى، وسط حضور جماهيرى كبير بعدما احتشد الآلاف من جمهور الهضبة لمتابعة حفله، خاصة بعد نجاح ألبومه الأخير.

وقدم عمرو دياب، الذى ظهر بإطلالة شبابية مميزة، باقة من أشهر أغانية مثل يا أنا يا لاء، بحبه، لو اتساب، برج الحوت، الحظ، وياه، يتعلموا، تملي معاك، شكرا من هنا لبكرة، ميدلي قمرين - العالم الله- ليلي نهاري - نور العين، يا قمر، وهتدلع.

وتفاعل الجمهور مع عمرو دياب خلال غنائه أغنية يا قمر والتى لحنها ضمن أغنيات ألبومه الجديد "مكانك".