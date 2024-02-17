شيرين عبد الوهاب فى دائرة التريند بعد شائعات عودتها لحسام حبيب

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب، تريند موقع التدوينات «إكس»، وذلك بعد انتشار أنباء حول عودتها للفنان حسام حبيب مرة أخرى، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي للخبر بشكل واسع.



وكانت طرحت شيرين عبد الوهاب قبل أيام أحدث أغانيها، والتي تحمل اسم «الدهب»، عبر موقع «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة.

تفاصيل أغنية “دهب”

والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما، وتعد هذه الأغنية هي الأولى لشيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا بعد الصلح بينهما وعودة التعاون بينهما مجددا من خلال إنتاج بعض الأغنيات المنفردة.



وكانت أعلنت النيابة الكلية في مدينة 6 أكتوبر، إحالة المطربة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة الجنح بعد اتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر.

وحددت المحكمة أولى جلسات المحاكمة في 3 فبراير المقبل.

ووفقًا لأوراق الدعوى التي تقدم بها محامي المنتج صبحي جمال، اتهمت المطربة شيرين عبدالوهاب بتجاوز الحدود وسب وقذف المنتج خلال مؤتمر صحفي، وتم تقديم الدعوى برقم 2070 لسنة 2023 من قبل محامي المنتج ضد شيرين عبدالوهاب.

كشف الشاعر تامر حسين عن تعاونه مع النجمة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة المقبلة.

حيث نشر الشاعر تامر حسين صورة على فيس بوك تجمعه بالفنانة شيرين عبد الوهاب والملحن عزيز الشافعي، والملحن مدين، والموزع توما، وعلق قائلاً: "قريباً شيرين عبد الوهاب 2024".

وكانت تألقت شيرين عبد الوهاب حفل رأس السنة في دبي، وظهرت شيرين بخسارة ملحوظة في الوزن وبمعنويات مرتفعة، مرتدية فستانا من اللون الأزرق.

نشرت فتاة تدعى “منيرة” فيديو لها عبر "تيك توك" مؤكدة خلاله أنها أخت شيرين عبد الوهاب من الأم وأنها تخلت عنها هي ووالدتها وأثارت جدلا خلال الساعات الماضية.

تهديد شقيق شيرين عبد الوهاب

وقام شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب بتكذيبها وهددها برفع قضية ضدها بسبب كذبها.

وقررت “منيرة” الخروج فى فيديو جديد، بعدما حذفت الفيديو الأخير لتوضح فى فيديو جديد كشفت خلاله أن انتحالها شخصية أخت شيرين ما هو إلا بغرض الهزار، كما قدمت الاعتذار إلى شيرين.

وأضافت: "إحنا شعب بطبيعتنا بيحب الهزار، لكن أنا ما شهرتش بشيرين عبد الوهاب خالص اللى شهر بشيرين، اللى شهر بيها كل واحد شاف وشارك الفيديو من قبل ما يتأكد من صحته، يا شيرين حقك عليا أنا كنت بهزر والناس اللي خدته بجد عايزين يعملوا قلق، وبعد ما نزلت الفيديو لقيته عامل ضجة كبيرة".

رسالة شقيق شيرين عبد الوهاب

وكان محمد عبد الوهاب شقيق شيرين كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "حسبي الله ونعم الوكيل، أهو زي ما إنتو شايفين كده ناس مريضة وناس حقودة، وناس مقرفة وناس غلاوية وبلاوى بتتحدف علينا وناس أقسم بالله ولا لينا علاقة بيهم مستنقع قذارة وخلصنا من لوسى جابتلنا توتى، وناس ولا تعرفنا تطلع تقول علينا كلام كله افترى ما يعلم بيه إلا ربنا".

وتابع: "ودلوقتي واحدة بتقول إنها أختنا من الأم وبكرة واحدة تانية من الأب وشوية ونلاقى اخواتنا في الرضاعة كمان، ما هي هيصة بقى ومش هنخلص، مش عارف أقول حسبى الله ونعم الوكيل على مين بالضبط على الناس دى ولا على اللى حطنا فى الليلة دى غصب عننا، وسيتم تقديم بلاغ رسمى ضد المريضة دى نشوف إيه حكايتها ومين وراها".

وكانت علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب على الشائعات المنتشرة حولها، خلال الأيام القليلة الماضية، بأنها دخلت في علاقة غرامية بعد انفصالها عن زوجها السابق المطرب حسام حبيب.



ونشر حسام لطفي، محامي شيرين بيانًا جاء به: «تتابع الفنانة شيرين عبدالوهاب ما تتداوله أخبار صحفية عن علاقاتها بأصدقائها، من داخل الوسط الفني وخارجه، وتحذر من الزج باسمها أو باسم أي من أصدقائها في أخبار كاذبة بقصد حصد مشاهدات إعلامية ومتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأضاف البيان: «تتوعد الفنانة كل من يخوض في سيرتها بغرض الإساءة إليها وشغلها عن متابعة مسيرتها الفنية بالجديد في مجال الغناء، وقد كلفت الفنانة مستشارها القانوني بملاحقة ادعياء الشهرة بما هو مناسب من إجراءات حازمة لكف يدهم عما يفعلون».

واختتم البيان: وتؤكد أن صداقاتها بمنأى عن الشبهات والتأويلات، وأن جمهورها يستحق منها ما تبذله من جهد فائق لطرح أغان جديدة، حيث لا يشغلها حاليًا إلا فنها.