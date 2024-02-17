شكرا لقرائتكم خبر عن حفل المولوية المصرية بقبة الغورى 23 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة المولوية المصرية حفلة صوفية بقبة الغورى، يوم الجمعة الموافق 23 فبراير، فى تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك بقيادة منشدها عامر التونى، ويتضمن الحفل مزيجا فنيا يعد أحد ألوان التراث المصرى، حيث يجمع رقصة التنورة الشهيرة مع الإنشاد الدينى والابتهالات.





فرقة المولوية

وتعد الفرقة من أقدم وأعرق التجارب الفنية المقدمة لنوعية الإنشاد الصوفى والأجواء الصوفية عامة على طريقة "المولوية"، وضع أساسها منشدها وقائدها عامر التونى منذ أكثر من عقدين، وتقدم "شو" غنائيا استعراضيا ممتزجا بالابتهالات، ومن أشهر أغانيها "تضيق بنا الدنيا" و"متى يا حبيب القلب".

يذكر أن المولوية فن فلكلوري نشأ عن إحدى الطرق الصوفية السنية التي أسسها الشيخ جلال الدين الرومي، ودخلت إلى مصر مع الفتح العثماني، وكان يطلق عليها اسم مسرح الدراويش، وتأسست فرقة المولوية المصرية على يد منشدها ومنظرها الفكرة عامر التونى عام 1994 بهدف إلقاء الضوء على التراث المولوى المصري ونشره فى مختلف دول العالم تأكيداً على خصوصية الثقافة والفنون المصرية وهويتها المميزة.