القائمة الكاملة للمسلسلات التاريخية في رمضان ٢٠٢٤.. منافسة شرسة

ياسر رشاد - القاهرة - على قدم وساق يواصل صناع دراما رمضان تصوير المسلسلات استعدادًا لانطلاق الماراثون الرمضاني، حيث يشهد الموسم عودة الأعمال التاريخية من جديد بعد غياب ويتم تقديم أحداث تاريخية أثرت على مسار التاريخ سواء مصرية، أو خليجية.



وتضم قائمة الأعمال التاريخية هذا العام العديد من المسلسلات المرتقبة أبرزها مسلسل "الحشاشين"، مسلسل "جودر"، مسلسل "غالية البقمية"، مسلسل "بيت العنكبوت".



ونستعرض أبرز الأعمال في رمضان 2024:



"الحشاشين"

يخوض النجم كريم عبد العزيز من خلال شخصية "حسن الصباح" فى مسلسله الجديد “الحشاشين” رحلة مليئة بالمغامرات في عمل سيكون ملحميًا تاريخيًا.



المسلسل بطولة النجم كريم عبد العزيز، وتدور أحداثه في القرن الـ11 حول قصة "حسن الصباح" مؤسس جماعة الحشاشين" أحد أشرس الجماعات في التاريخ وأكثرها دموية، ويشارك بالبطولة الفنانة ميرنا نور الدين، الفنانة سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، ومن المقرر عرضه على قناة "dmc".

الحشاشين



"جودر"

تدور أحداثه حول حكايات "ألف ليلة وليلة" الشهيرة ويجسد بطل المسلسل الفنان ياسر جلال شخصية "شهريار" ويشاركه البطولة الفنانة اللبنانية نور، الفنانة ياسمين رئيس، الفنانة غادة طلعت، الفنانة تارا عماد، الفنان عمرو عبد الجليل، تأليف أنور عبد المغيث، إخراج إسلام خيري، ومن المقرر عرضه على قناة "dmc".

يعود الفنان ياسر جلال للدراما من خلال مسلسل "جودر"، الذي من المقرر عرضه فى موسم رمضان 2024.

حيث يجسد شخصية مهمة ومؤثرة في أحداث المسلسل وهى "شيخ حكيم" في أحداث العمل المنتظر، حيث يعد المسلسل أحد أبرز الأعمال للشركة المتحدة في الموسم الدرامى المقبل.

ويجسد النجم ياسر جلال في الموسم الدرامي الرمضاني قصة من القصص المثيرة ومن أكثر الحكايات تشويقًا وإبداعًا، وهي"حكاية جودر الصياد"، وهي كما وردت في قصص ألف ليلة وليلة تحكي عن جودر بن التاجرعمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

المسلسل من إنتاج شركتى ميديا هب وأروما ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل.

جودر



"بيت العنكبوت"

يحمل الكثير من الدراما والتشويق بإحدي الحقب التاريخية، وتلقى أخبار المسلسل تفاعلاً واسعاً من المشاهدين الذين يترقبون عرض حلقاته، ويشارك ببطولة المسلسل أصايل محمد، فايز بن جريس، هيلدا ياسين.

بيت العنكبوت



"غالية البقمية"

تخوض الفنانة السعودية إلهام علي تجربة مختلفة ضمن دراما رمضان 2024، وذلك من خلال المسلسل السعودي التاريخي "غالية البقمية" والذي تجسد بطولته وسط نخبة من النجوم العرب، ويتناول المسلسل أحد أهم الشخصيات التاريخية وتأثيرها خلال القرن الثالث عشر هجريًا،

غالية البقيمة

وتدور أحداثه حول سيرة الأميرة السعودية غالية البقمي وشجاعتها التي أجبرت جيوش الدولة العثمانية الأتراك على مغادرة الدولة السعودية بعد تعرضهما للهزيمة، ويشارك ببطولة المسلسل عبدالمحسن النمر، سلوم حداد، رشيد عساف.



"الفرج بعد الشدة"

تدور أحداث المسلسل الكويتي "الفرج بعد الشدة" حول أحداث تراثية خلال عام 1867، كونها مرحلة تاريخية هامة في تاريخ دولة الكويت والمنطقة العربية.

ويشارك فى المسلسل نخبة من نجوم الدراما الخليجية وهم غازي حسين، عبدالإمام عبدالله، صلاح الملا، عبدالله ملك، عبير الجندي، شهاب حاجيه، تأليف مشاري حمود العميري، إخراج محمد عبدالعزيز الطواله.

الفرج بعد الشدة



"تاج"

المسلسل تدور أحداثه في حقبة الخمسينات، ويتناول جزءًا من التاريخ المعاصر لسوريا، والفيلم بطولة مشتركة بين الفنان بسام كوسا والفنان تيم حسن ويشاركهما بطولة المسلسل دوجانا عيسى، فرح الدبيات، نورا رحال، فايا يونان، تأليف عمر أبو سعدة، إخراج سامر البرقاوي.

تاج



"خيوط المعازيب"

تدور أحداث المسلسل السعودي "خيوط المعازيب" بمحافظة الإحساء إحدى المناطق الواقعة شرق المملكة العربية السعودية قبل 60 عامًا مضت، حيث سيشهد المتفرج حكايات وتراث هذه المنطقة.

خيوط المعازيب

أبطال المسلسل

ويضم المسلسل نخبة من نجوم الدراما السعودية وهم عبدالمحسن النمر، إبراهيم السحاوي، ريم ارحمة، فيصل الدوخي، عبدالله الجريان، تأليف هناء العمير، إخراج عبد العزيز الشلاحي.