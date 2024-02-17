عرضت حلقاته الأولى..أحمد جيكا يغني تتر نهاية مسلسل "طبيبة شرعية"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب المطرب الشاب أحمد جيكا، عن سعادته بردود فعل الجمهور على أغنية تتر نهاية مسلسل "طبيبة شرعية" الذي بدأ عرضه مؤخرا على شاشة قناة المحور.

وقال جيكا، في تصريحاته، إنه يشارك أيضا بالمسلسل بغناء أغنيتين خلال أحداثه الدرامية، مؤكدا أنه سعيد بالتواجد في عمل يضم كوكبة من الفنانين.

وأضاف، أنه يجسد بالمسلسل شخصية إبراهيم جيكا وهو مطرب في المدرسة ويتفاجأ أصدقائه بصوته فيقومون بنشر فيديوهات له على منصات السوشيال ميديا.

وأشار إلى أنه يحضر لأغنية جديدة سيقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب، لطرحها في عيد الفطر، ويستخدم فيها تقنيات حديثة وجرافيك.

مسلسل "طبيبة شرعية" يشارك في بطولته بشرى ، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، فراس سعيد، مروة عبد المنعم، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبو شادي.

كل واحد له حكايتو تتر مسلسل طبيبة شرعيه