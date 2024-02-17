ميرنا وليد - بيروت - عبرت الفنانة العالمية سيلينا غوميز عن حبها لصديقها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، وذلك عبر حسابها الرسمي، في عيد الحب.

ونشرت سيلينا صورة تجمعها بحبيبها، ظهرا فيها وهما يجلسان بجانب بعضهما البعض، ويمدان ألسنتهما للخارج أمام الكاميرا.

كما ظهرت غوميز وهي تتكئ على كتف بلانكو وترفع بيدها إشارة السلام، بينما يرفع بلانكو إصبعين إلى شفتيه.

وأرفقت سيلينا الصورة بتعليق، قالت فيه: "أحبك".

وكانت غوميز قد شوقت متابعيها لأغنيتها الجديدة Love On بالتزامن مع عيد الحب.

ونشرت مجموعة صور عبر حسابها الرسمي، ظهرت فيها أقفال على أشكال قلوب حمراء، علقت على الجسر في شيكاغو، ومعها أوراق مكتوب عليها كلمات الأغنية المنتظرة.

وجاء في كلمات الأغنية: "سوف تحصل على التشويق الخاص بك، فقط عدني أنك ستصبر على النتيجة".



كانت هذه تفاصيل خبر سيلينا غوميز تنشر صورة جريئة مع حبيبها وتعلق: "أحبك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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