شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر السراج: اسم رام الله سبب نجاح دورى فى حالة خاصة وسعيدة بردود الأفعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة هاجر السراج ضيفة على تليفزيون الخليج 365 مع الكاتبة الصحفية لميس محمد، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته بدور رام الله فى مسلسل "حالة خاصة" بطولة غادة عادل وطه دسوقى، والذى عرض على منصة watch it ومن إنتاجها.

وقالت الفنانة هاجر السراج: بعد عرض دور "رام الله" فى مسلسل حالة خاصة، أصبح الجميع ينادينى برام الله بدلاً من هاجر، فالدور أثر فيهم بشكل كبير، والحقيقة أن مسلسل حالة خاصة كله كان بالفعل حالة خاصة، ولم نتخيل أن ينجح هذا النجاح الكبير، وأنا سعيدة جداً بكل ردود الفعل وما زالت أستوعبها، وأعتقد أن السبب الأساسى فى نجاح الدور هو الاسم.

مسلسل "حالة خاصة مكون من 10 حلقات، وعرض على مدار الأسابيع الماضية على منصة watch it، ومن بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.