ميرنا وليد - بيروت - تعرضت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان لموقف محرج أثناء احتفالها بعيد الحب مع أطفالها في الخارج.

وفي التفاصيل، احتفلت كورتني بعيد الحب مع أطفالها بينيلوب، 11 عامًا، وراين، تسعة أعوام، في أستراليا، حيث تواجدت لحضور زوجها ترافيس باركر في جولة Blink-182 العالمية المرهقة.

وتنزهت العائلة طوال اليوم، ولعبت التنس وأطعمت بعض الخيول أثناء الاستمتاع بوقتهم، بحسب ما نقل موقع "ذا صن".

وخلال النزهة، ارتدت كورتني قميصًا أبيض بياقة فضفاضة كفستان وسرحت شعرها على شكل ضفائر، كما وضعت زوج من النظارات الشمسية السوداء وارتدت حذاء يصل إلى الركبة.

وعانت كورتني من خلل كبير في ملابسها، إذ ارتفع القميص بسبب هبوب الرياح، وأظهر مؤخرتها، ما عرضها لموقف محرج.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- كورتني كارداشيان تتعرض لموقف محرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.