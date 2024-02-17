بعدما اتهم شقيقه بالغدر، زين العمر خرج عن صمته وكشف الحقيقة

بكلمات نابعة من الصميم، خرج الفنان زين العمرعن صمته وصدم الجمهور بعد أن شارك صورة لشقيقه “إيلي حدشيتي” واتهمه بالغدر، فكثرت التساؤلات وتصادمت الأسباب والآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين أهل الصحافة. فما كان سبب الغدر بين الشقيقين ؟

تابع زين بنشر جمل أخرى بعد ذلك المنشور وأضاف: “عم عذب حالي وضحّيلك وتهدم إنت وأنا ابنيلك…” أمّا بعدها فنشر ستوري قال فيها شخصيّاً “بعملّك وصل بجروحي، لتصدّق إنّك جارح؟”.

ومن خلال فيديو مصوّر، ظهر كل من الكاتب علي المولى والملحن صلاح الكردي في ستوديو الموزع فادي جيجي مع زين حيث شكرهم على عمل فني يعبر عن القصّة. بعد ذلك، نشر زين فيديو فيه مشاهد مشتركة بينه وبين شقيقه إيلي وأعلن التالي: “الجواب لكلّ اللي حابين يعرفو القصّة بالكامل على يوتيوب إبتداءً من يوم الخميس 15 فبراير الساعة الخامسة بتوقيت بيروت.”

فأطلق زين العمر أغنيته الجديدة تحت عنوان “مجرّد سائح” على طريقة الفيديو كليب تحت عدسة المخرج السبّاق “عادل سرحان” والمفاجأة كانت قصّة الكليب المشوّقة حيث شقيقه إيلي قام بالتمثيل معه لأوّل مرّة آخذاً دورالأخ الخائن الذي يسرق منه حبيبته. هذه القصّة هي الجزء الثاني من القصّة التي بدأت ب فيديو كليب “يا نيالي” الذي هو أيضاً من إخراج عادل سرحان. أمّا صاحبة الفكرة الأساس التي خطّطت وجمعت بين الكليبين هي نانسي توما creative director. فصمّم جوّ الكليب وكأنّه Action movie ظهر فيه زين كرجل مافيا صاحب نفوذ كبيرة وعلاقات مع رجال المافيا والملفت أيضاً ظهورالممثّل “أويس” الذي اشتهر بإسم “صخر” من مسلسل الهيبة، مشاركاً الدور مع زين.

منذ أوّل ساعات من إطلاق الفيديو كليب على قناة زين العمر الرسمية، دخل الفيديو في قائمة الأكثر فيديوهات مشاهدة على YouTube Music Lebanon أمّا على X فتصدّرت هاشتاغ الأغنية #مجرّد_سايح و#زين_العمر أوّل وثاني تريندينغ في لبنان.