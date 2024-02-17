ميرنا وليد - بيروت - علقت أميرة الطويل لأول مرة بعد إعلان أزوجها رجل الأعمال الإماراتي خليفة المهيري إفلاسه، اثر معاناته من ديون وقروض غير محصلة، وتعرضه لعملية نصب أدت إلى انهيار شركة “NMC Health Plc” التي يشغل فيها منصب نائب رئيس الشركة وكتبت أميرة على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "على قدر رقيّ روحك يبعث الله لك من يفقهون سموّها! ومن هنا يبدأ الإلهام وتبدأ التجليات طريقها بينك وبينهم"

ليرد عليها بالغزل مشيدا بوقفتها الى جانبه:

"تستاهل الحب نجدية

رفيعة الشان عجابة

العين ياعين بحرية

للقلوب الأحباب نهابه

والجيد يا جيد ريميه

تجفل من الزول لعّابه"

<span>زوج أميرة الطويل يعلن إفلاسه ويبيع قصره في لندن بمبلغ خيالي</span> com/khalifabutti_/status/1758177537090318435" width="550">

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لـ أميرة الطويل بعد إفلاس زوجها ورده عليها مؤثر للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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