ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان المصري أحمد سعد خلال مؤتمر صحافي أُقيم على هامش الحفل الذي أحياه في "مهرجان فبراير الكويت" عن طقوسه في عيد الحب مشيراً انه لا يعتبر نفسه أعزباً مبرراً السبب: "أنا مش سينغل خالص، وكلمة سينغل بتتقال في إطار الكابل"

وتابع مؤكدا انه لا يقصد انه يعيش قصة حب مع شابة جديدة بل قصة حب مع الجمهور : "لكن أنا بصراحة مليء بحب الناس، أنا أكتر واحد عندي نسبة حب عند الجمهور هتشوفوا الناس بتحبّني قد إيه وأهلي الحمد لله بيحبوني وراضيين عني".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد أشهر على طلاقه.. أحمد سعد : "أنا مش سينغل" فهل دخل في علاقة حب جديدة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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