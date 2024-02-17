هكذا عايدت ماغي بو غصن جيسي عبدو في عيدها

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن صديقتها الممثلة اللبنانية جيسي عبدو بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف اليوم.

وفي التفاصيل نشرت ماغي يوم أمس صورة تجمعها بجيسي على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتبت تعليقاً أوردت فيه:"بكرا عيد مين؟ عيد صديقتي وحبيبة قلبي، عقبال المية يا صديقة الايام الحلوة والصعبة.. حبيبة قلبي اللي حدّي دايماً وأنا حدها بكل المراحل اللي مرقت واللي جايي. بحبك يا صغيّر يا قمر".

وتجمع بين الممثلتين ماغي بو غصن وجيسي عبدو صداقة كبيرة مستمرة على مر السنوات.

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