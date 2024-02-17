في ذكرى ميلاد عمر الحريري.. ابنته تكشف أسراره بـ «واحد من الناس»

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، الفنانة ميريت الحريري بمناسبة الاحتفال بذكري ميلاد الفنان الراحل عمر الحريري، في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة وذلك غدًا الأحد على شاشة الحياة .

تأتي حلقة ابنة عمر الحريري، في إطار فقرات جديدة من برنامج «واحد من الناس» بعنوان (هذا أبي) ويتحدث أبناء النجوم والنجمات عن ذكرياتهم وحكاياتهم ومشاعرهم وأبرز ملامح شخصيات الأباء الفنية والشخصية.

ميريت الحريري والإعلامي عمرو الليثي

وتكشف ميريت الحريري خلال الحلقة أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن الفنان الراحل عمر الحريري، منها بدايته الفنية وعلاقته القوية بالزعيم عادل إمام، وعن إصابته بمرض سرطان العظام وإخفاء حقيقة مرضه عنه، وآخر لحظات في حياته حيث كان يقدم دور على خشبة المسرح وسقط مغشيا عليه، وعقب وفاته قامت بإهداء مقتنيات الوالد للمركز القومى للمسرح، وأكثر الأعمال القريبة من قلبها لوالدها، ووصية والدها الراحل قبل وفاته

كما تتحدث عن نفسها وحياتها الشخصية وعلاقتها بالفن وبدايتها في مجال التمثيل وتفاصيل إصابتها بالمرض، وكيف استطاعت أن تتغلب عليه بالفن .

ميريت الحريري

معلومات عن ميريت الحريري

ميريت عمر محمد صالح الحريري، ابنة الفنان القدير الراحل عمر الحريري، من مواليد محافظة القاهرة، تخرجت من جامعة الأسكندرية، ودرست بها التاريخ بكلية الآداب، والتحقت بعدة ورش تمثيلية منها: ورشة ستوديو الممثل تدريب حسام داغر 2018، ورشة ستوديو الممثل إعداد ممثل وتدريب حسام داغر 2019، ورشة نقابة المهن التمثيلية تدريب علي خليفة، ومحمد عبدالهادي 2019.

شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والعديد من الإعلانات التجارية، من أعمالها خيانة عهد وليه ﻷ