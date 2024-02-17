فن ومشاهير

مسلسلات رمضان 2024 .. القناة العارضة لمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت قناة "MBC مصر" عن عرضها مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" على شاشتها في موسم مسلسلات رمضان 2024.

ونشرت القناة، بوسترات المسلسل، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وحملت تعليق: "نجوم مسلسل أعلى نسبة مشاهدة.. انتظرونا في رمضان على MBC MASR ".

كما يعرض مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" أيضا على منصة "شاهد" في موسم مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" مقتبس من أحداث حقيقية، ويخوض بطولته سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، إخراج ياسمين أحمد كامل، سيناريو وحوار سمر طاهر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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