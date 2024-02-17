شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المذيع سيد محمود وتشييع جنازته من مسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى المذيع سيد محمود، كبير المذيعين بالتليفزيون المصرى صاحب الصوت الإذاعي المتميز في إذاعة صوت العرب.



وفاة سيد محمود

وكشف الإعلامي محمد عبده مقدم برامج بالتليفزيون المصرى عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" عن موعد تشييع جثمان الراحل سيد محمود، حيث تتم صلاة الجنازة اليوم السبت، بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة".

يذكر أن الإعلامي سيد محمود عمل في إذاعة صوت العرب ثم إذاعة الشباب والرياضة وتميز في فترات التنفيذ وبعد خروجه إلى المعاش وفقا للسن القانوني عمل في إحدى القنوات التليفزيونية الفضائية.