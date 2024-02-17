شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يتصدر البوستر الرسمى لمسلسل "جودر" من حكايات ألف ليلة وليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة MediaHub - سعدي جوهر، البوستر الرسمي لمسلسل "جودر" من حكايات "ألف ليلة وليلة"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، وتصدر النجم ياسر جلال البوستر، وظهر وهو يجلس على كرسي العرش، وبيده سيف.



جودر

مسلسل "جودر" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر وآخرون، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

ويخوض النجم ياسر جلال تجربة الـ 15 حلقة للمرة الثانية على التوالي، بعد أن قدم مسلسل "علاقة مشروعة"، رمضان الماضي، وشارك في بطولته أيضا: مى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".