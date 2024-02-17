الفنان ماجد المهندس يدعس قدم المطربة التونسية أميمة طالب.. شاهد ردة فعلها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة دعس الفنان ماجد المهندس على قدم المطربة التونسية أميمة طالب دون قصد. يُظهر الفيديو ماجد المهندس وهو يسير على المسرح، بينما كانت أميمة طالب تقف خلفه، ولم ينتبه لوجودها، مما أدى إلى دعسه على قدمها دون قصد.

أظهر الفيديو ردة فعل أميمة طالب التي ابتسمت على ما حدث، بينما التفت ماجد المهندس ليرى ما فعله، ودارت بينهم لحظة ضحك مع المطربة نوال التي كانت تقف خلفهم.

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