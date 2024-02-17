شاهد هكذا تفاعل الأمراء عبدالرحمن بن مساعد وسعود بن عبدالله ونواف بن فيصل مع أغنية قلبي تولع بالرياض

تفاعل الأمراء عبدالرحمن بن مساعد وسعود بن عبدالله ونواف بن فيصل مع أغنية “قلبي تولع بالرياض” خلال إحدى حفلات موسم الرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمراء وهم يرقصون على الأغنية وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتعتبر أغنية “قلبي تولع بالرياض” من أشهر الأغاني التي تمّ إصدارها خصيصًا لموسم الرياض، وهي من كلمات الأمير سعود بن عبدالله وألحان سهم وأداء مجموعة من الفنانين العرب.

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