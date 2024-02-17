أحمد العوضي يشوق متابعيه لمسلسله الجديد "حق عرب"

ميرنا وليد - بيروت - روج الممثل المصري أحمد العوضي لمسلسله الجديد "حق عرب" المقرر عرضه بموسم دراما رمضان المقبل.

وشارك أحمد متابعيه عبر حسابه الرسمي، صورة له من مسلسل "حق عرب"، وأرفقها بتعليق وجه من خلاله رسالة إلى متابعيه عن مسلسله الجديد.

وكتب العوضي في تعليقه: "عرب السويركي.. وطبعا زي ما احنا عارفين هطلع جدع وبفهم في الأصول، بس مسلسل ان شاء الله يعجب كل اخواتي ورمضان كريم".

ويعد مسلسل "حق عرب"، أولى تجارب العوضي في البطولة المطلقة بالدراما التلفزيونية.

والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وبطولة عدد من الممثلين، من بينهم أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، الطفل منذر مهران، وغيرهم.

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