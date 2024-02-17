كوليت الحلاني ترقص الدبكة في دبي

ميرنا وليد - بيروت - نشرت ملكة جمال لبنان السابقة، وزوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، كوليت بولس الحلاني، مقطع فيديو لها في دبي.

وشاركت كوليت متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع الفيديو الذي يوثق استمتاعها بوقتها في إحدى السهرات في دبي خلال تواجدها هناك.

وظهرت ملكة جمال لبنان السابقة ي مقطع الفيديو وهي ترقص الدبكة مع صديقاتها.

وارتدت كوليت "هوت شورت" باللون الأسود، مع"توب" بيضاء، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع مقطع الفيديو، وأعربوا عن إعجابهم الكبير بجمال زوجة عاصي الحلاني، كما أثنوا على لطافتها وطريقتها الجميلة بالدبكة.



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