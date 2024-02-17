رمضان 2024.. طرح البوسترات التشويقية لـ مسلسل "عتبات البهجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل"عتبات البهجة" البوسترات التشويقية للعمل، المقرر عرضه بموسم مسلسلات رمضان 2024.

ونشر حساب "واتش أت" على إنستجرام، بوسترات المسلسل، وحمل تعليق: "انتظروا النجم يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة على WATCHIT ".

مسلسل"عتبات البهجة" يعرض في شهر رمضان 2024 على شاشة قنوات المتحدة، بالإضافة إلى منصة "واتش أت" الرقمية.

"عتبات البهجة" معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، بطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي.

اقرأ أيضا:

كنزي دياب في جلسة تصوير شتاء 2024 والجمهور:"مذهلة"

"ناس بتشد محمد سعد لتحت زي موصلاح".. وائل إحسان يكشف سر تراجع بطل اللمبي