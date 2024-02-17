"من يوم ما مشيت".. أغنية جديدة للمطرب السوري محمد عتال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المطرب السوري محمد عتال، لطرح أغنية جديدة بعنوان "من يوم ما مشيت" عبر قناته على "يوتيوب"، وذلك خلال الأيام المقبلة.

يأتي ذلك عقب نجاح أغنيته الأخيرة "خارج عن السيطرة" التي طرحها على "يوتيوب" .

وقال عتال، في تصريحاته، بأن أغنية "من يوم ما مشيت" سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وذلك باستخدام تقنيات حديثة يتم الاعتماد خلالها على الذكاء الاصطناعي.

وأضاف، أن الأغنية تنتمي إلى اللون الرومانسي الحزين، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

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