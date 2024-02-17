بـ"شال فلسطين"..نسرين طافش تخضع لجلسة تصوير والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها.

ونشرت نسرين، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "شال فلسطين"، عبر حسابها على "إنستجرام "، وعلقت: "آه فلسطين، يا اسم التراب، ويا اسم السماء.. ستنتصرين.. محمود درويش".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: " قمر، إيه الحلاوة دي، ابتسامتك جميلة جدا، منصورين بإذن الله، جماله، عشتي وعاشت فلسطين، ابتسامة الربيع".

يذكر أن، نسرين طافش تشارك في دراما رمضان 2024 بمسلسل "بدون مقابل" بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبد الحميد.