شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم غنام غنام في الأيام العربية المسرحية بالجزائر.. وعرض "بأم عيني 1948" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال حفل افتتاح الدورة الثانية للأيام المسرحية العربية بالجزائر دورة الشهيد حسان بلكيرد كرمت إدارة المهرجان الفنان الفلسطيني الكبير غنام غنام، كما يستضيف المهرجان بمدينة سطيف عرض مسرحية "بأم عيني 1948" بالمتحف الوطني لولاية سطيف، وذلك تضامنًا مع شعبنا الفلسطيني في المقاومة التي يخوضها ضد إرهاب واستبداد وطغيان الكيان الاسرائيلي على قطاع غزة ، ويقام العرض أيضا تزامنا مع اليوم الوطني للشهيد في الجزائر.

"بأم عيني 1948" من تأليف وإخراج وبطولة الفنان غنام غنام، والعرض يتعمق في القضية الفلسطينية بأسلوب وأداء مؤثر وصادق لفنان فلسطيني يوثق ويرصد زيارة حقيقية (غير معلنة) للأرض المحتلة منذ 1948 والتي قام بها الفنان غنام غنام عام 2017، حيث رصد انتصارات يومية يحققها الفلسطينيون البسطاء لينتصروا على احتلال وطنهم وحقهم، وشواهد حياتية يومية، وزيارة للبيت الذي ولد فيه غسان كنفاني عام 1936 وهُجِرَ منه عام 1948 ورغم عشرات السنوات من الاحتلال لا زال يسمى ببيت غسان، كل حجر في عكا يقول "الأرض بتتكلم عربي"، العرض يتحدث عن هشاشة الاحتلال، وبالتالي يطرح أكثر من سؤال.

وهذا العرض يعد الحلقة الثالثة بعد عرضين قدمهما الفنان غنام غنام وهما (عائد إلى حيفا) و(سأموت في المنفى) ، والعروض الثلاثة لها منهجية في أنها تقدم في فضاء قاعة مفتوحة وليس خشبة مسرح.