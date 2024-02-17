شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يتصدر بوستر مسلسل "بيت الرفاعى" للعرض فى رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوستر الرسمي لمسلسل "بيت الرفاعى" المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، وتصدر النجم أمير كرارة البوستر.



بيت الرفاعي

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن أمير كرارة قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندى موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.