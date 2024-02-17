شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حسين يشارك فى فيلم "الغربان" بعد مشاركته فى الاختيار 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مشاركته في مسلسل "الاختيار 3" ومسلسل "حرب" يواصل الفنان الشاب هشام حسين حاليًا تصوير دوره في الفيلم السينمائي الجديد "الغربان"، بطولة النجم عمرو سعد، ومي عمر، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، وإخراج ياسين حسن، والفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي وبالأخص عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية.

الجدير بالذكر أن الفنان هشام حسين شارك بالتمثيل في عدد من المسرحيات والأعمال التلفزيونية بعد حصوله علي عدد من الورش في مجال التمثيل بإشراف وتدريب متخصصين في إعداد الممثل، ومن أهم الاعمال التي شارك فيها في المسرح شارك بالتمثيل في العرض المسرحي (ألف عيلة وعيلة) كتابة وإخراج المخرج الكبير خالد جلال، وفي الدراما التلفزيونية شارك بالتمثيل في عدة أعمال أبرزها: "الاختيار3، النمر، حرب" الذي يعده هشام حسين علامة فارقة في مسيرته كممثل لتميز دوره بالعمل الذي قام ببطولته النجمين أحمد السقا ومحمد فراج .