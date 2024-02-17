دينا الشربيني تتحدث عن الزواج والإنجاب.. وهذه أمنيتها

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية دينا الشربيني عن موقفها من الإنجاب والزواج، مؤكدة أنها تتمنى إنشاء دار الأيتام.

وقالت دينا الشربيني: "عايزة يكون في حاجة موجودة حتى لو أنا مش موجودة، ولو ربنا قدرني أني أعمل ده أكيد هعمله. أنا متسرعة لدرجة إني ممكن أحب واحد وأقوله بحبه، إيه المشكلة؟، والحب ده أحلى حاجة وحلو أوي، ومقصدش حب شخص، بس الحب في العموم. كان نفسي يكون عندي ستة أولاد، وممكن عادي أتجوز وأخلف، بس فعلا الزواج نصيب مش كلام وخلاص، وفي ناس بتتجوز لمجرد الزواج، إنما إحساسي إن الجواز هو حد أقدر أعيش معاه للأبد ونعمل عائلة وأولاد".

وحديث دينا الشربيني هذا جاء خلال حلولها ضيفة على الإعلامي محمود سعد ببرنامج sold out، المذاع عبر شاشة قناة CBC.

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