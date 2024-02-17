ميرنا وليد - بيروت - رداً على طلب الممثل المصري صالح العويل مشاركة الممثل المصري ياسر جلال بمسلسله الجديد، وأصدر بياناً كشف فيه خطوته المقبلة.

وقال ياسر جلال في البيان: "فور علمي بطلب صالح العويل تواصلت معه، ووعدته بتحقيق أمنيته، ودارت مكالمة هاتفية بيننا بعد ساعات من إفصاح العويل عن أمنيته في الوقوف أمامي في مشهد، وخلال هذه المكالمة حرصت على الاطمئنان أولًا على الحالة الصحية لـ"العويل"، وأعربت عن حبي الكبير له، ووعدته بأنه هناك عمل فني سيجمعنا خلال الفترة المقبلة".

وكان صالح العويل قد قال: "محدش بيسأل عني، ولكن الكاميرا وحشتني، ونفسي أمثل مع الفنان ياسر جلال ولو في مشهد واحد.. ياسر فنان كبير ونجم محترم".

كانت هذه تفاصيل خبر ممثل يطلب من ياسر جلال مشاركته مسلسله الجديد.. وهذا ما فعله الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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