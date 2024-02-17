حفل خطوبة جديد في العائلة الملكية الأردنية

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الأميرة عائشة بنت الحسين، شقيقة الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، بخطبة ابنها الأكبر عون جمعة على الآنسة لينا عباس.

وتداول رواد الإنترنت، صوة لعون جمعة وهو يضع خاتم الخطبة في يد خطيبته لينا عباس.

وظهرت خطيبة عون بإطلالة رائعة، إذ ارتدت فستان باللون الزهري، مكون من قطعتين، الجزء الأول منه جاء بدون تطريز، وبقة الكاب بدون أكمام، واختارت ففوقه كاب مطرز من الشيفون، يتميز بخطوط براقة أنيقة.

واعتمدت لينا مكياجاً بسيطاً أبرز ملامح وجهها، وتركت شعرها منسدلاً بطريقة ناعمة وبسيطة على كتفيها.

وتفاعل عدد كبير من رواد الإنترنت مع الصورة، وهنئوا العائلة المالكة في الأردن بخطوبة عون، كما تمنوا للأخير وخطيبته السعادة في حياتهما.

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