ميغان فوكس تتعرض لهجوم كبير من النساء الأوكرانيات.. إليكم السبب!

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة الأميركية ميغان فوكس لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعين بعد تصريحها عن "الدمية الأوكرانية المنفوخة".

وفي التفاصيل، شاركت ميغان متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور، ظهرت فيها برفقة خطيبها الفنان ماشين غان كيلي، والمغنية العالمية تايلور سويفت، وترافيس كيلسي.

وأرفقت ميغان الصور بتعليق قالت فيه: "صورة الهاتف الخليوي الغامضة جعلتني أبدو "مثل دمية أوكرانية منفوخة"، بينما في الواقع أبدو كواحدة من دمى الحقيقية المصنوعة من السيليكون باهظة الثمن والتي لا يمكنك الحصول عليها إلا في اليابان".

أثار تعليق فوكس غضباً واسعاً بين الأوكرانيين، الذين اعتبروا تصريحها مهيناً، ويحمل دلالات سلبية عن النساء الأوكرانيات.

وللتخفيف من حدت الجدل، عادت ميغان وكتبت: "يا الله، هذا ليس ما قصدته، النساء الأوكرانيات مثيرات، لذا في مخيلتي فإن الدمى المنفوخة ستكون مثيرة أيضا، اسمحوا للفتاة (مشيرة لنفسها) بإلقاء نكتة".

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