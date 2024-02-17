إيرادات فيلم السيستم في آخر ليلة عرض

ياسر رشاد - القاهرة - حصد فيلم السيستم، بطولة النجم طارق لطفي وأحمد الفيشاوي، نسرين طافش، أمس الجمعة، إيرادات تخطت حاجز 70 ألفًا في شباك تذاكر دور العرض السينمائي .

احتفل أبطال فيلم السيستم، يوم 7 فبراير، بالعرض الخاص للعمل الذي يقوم ببطولته مجموعة من النجوم، أبرزهم طارق لطفي، نسرين طافش، أحمد الفيشاوي .

طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لفيلم السيستم، والذي ضم كل من طارق لطفي، نسرين طافش، أحمد الفيشاوي، بسنت شوقي .

تجسد الفنانة نسرين طافش، في فيلم السيستم، دور امرأة جذابة داخلها عقدة كبيرة من الرجال بعد تجارب حب فاشلة مرت بها، ولكن خلال الأحداث تتخلص من عقدتها بالزواج.

تفاصيل فيلم السيستم

وتدور أحداث فيلم «السيستم» في إطار اجتماعي مشوق، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوى، وطارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى.

أبطال فيلم السيستم

يضم فيلم «السيستم» مجموعة من النجوم، أبرزهم طارق لطفي، أحمد الفيشاوى، نسرين طافش، بسنت شوقي وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى.

ومن ناحية أخرى، تتعاون الفنانة نسرين طافش، مع أحمد الفيشاوي على بطولة فيلم "بنقدر ظروفك"، والمقرر أن يعرض قريبًا.

يضم فيلم "بنقدر ظروفك" عدد من النجوم، وأبرزهم: أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، ابرام سمير، طاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

وكانت نسرين طافش، انتهت من تصوير فيلمها الجديد بعنوان “السيستم”، ويشاركها بطولته النجم طارق لطفى، الفنان أحمد الفيشاوي.

يضم فيلم "السيستم" مجموعة من النجوم، أبرزهم:" أحمد الفيشاوى، طارق لطفى، نسرين طافش، بسنت شوقى، محمد على رزق، تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى، وتدور أحداثه في اطار رومانسى لايت.

آخر أعمال نسرين طافش

الجدير بالذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، فيلم “اخي فوق الشجرة”، والذي عرض بداية العام 2023، وشاركها بطولته الفنان رامز جلال.

وتدور أحدث الفيلم في إطار كوميدي، حول شاب انطوائي يدعى علاء، والذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب مع مجموعة من المفارقات الكوميدية.​

مسلسل "أخي فوق الشجر" من بطولة الفنان رامز جلال، وشارك فيه كلًا من: نسرين طافش، تارا عماد، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أخي فوق الشجرة من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.