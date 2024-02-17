رئيس صندوق التنمية الثقافية يتفقد ورشة "سيمبوزيوم أسوان" للنحت على الجرانيت

ياسر رشاد - القاهرة - تفقد الاستاذ الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، صباح اليوم _ السبت _ ورشة العمل بسيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، حيث تعرف على سير العمل في الورشة الخاصة بالدورة 28 من السيمبوزيوم، والمقاومة حاليا برعاية من الاستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء اشرف عطية محافظ أسوان.



رافق قانوش في جولته بالسيمبوزيوم الفنان أكرم المجدوب قوميسير عام السيمبوزيوم لهذا العام، و الفنان الدكتور أحمد موسى القومسير المساعد، تعرف خلالها رئيس الصندوق على رؤى الفنانين المشاركين، وطبيعة الأعمال النتحتية التي سيقدموها في حفل ختام الدورة 28 والمقرر إقامته يوم ٤ مارس المقبل.



كما ناقش مع الفنان اكرم المجدوب ترتيبات الختام، والذي يقام بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان ، وعدد من قيادات العمل الثقافي، وقيادات شعبية وتنفيذية من محافظة أسوان.

يشارك في ورشة السيمبوزيوم بدورته الحالية 12 مثالا من أمهر الفنانين المصريين والأجانب، وهم ماجد ميخائيل، وزينب صبحى، وتريز أنطوان، وشروق هلال.

ومن الاجانب يشارك خوسيه كارلوس من اسبانيا، وميخائيل سوبولييف من روسيا، شيان وسيهوا من الصين، وفيكتور كوباكز من بولندا.

كما يشارك في ورشة العمل 3 فنانات مصريات، هن: منة عبد الرازق، ميرنا إسحاق، و نيفين خفاجى.

برلمانيون يزورون سيمبوزيوم أسوان للنحت على الجرانيت

وزار ظهر اليوم (السبت ) وفد برلماني من مجلس النواب ورشة العمل بسيمبوزيوم أسوان الدولي لفت النحت على الجرانيت بدورته ال 28، حيث ضم أعضاء من لجنة الثقافة والسياحة والإعلام، النواب: الدكتور نادر مصطفى احمد وكيل اللجنة، ومنال هلال، و ضحى مصطفى عاصي ، وعصمت عبد الفتاح عاصي، ومنى محمد جمال الدين.

حيث كان في استقبالهم الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان أكرم المجدوب قوميسير عام السيمبوزيوم والدكتور أحمد موسى القوميسير المساعد، وذلك بحضور المحاسب عمرو البسيوني، رئيس هيئة قصور الثقافة ، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة أسوان.

حرص الخليج 365 على تفقد ورشة العمل بالسيمبوزيوم وإجراء حوارات مع الفنانين المشاركين من المصريين والأجانب، واطلعوا خلاله على الأفكار التي يطرحها الفنانين في أعمالهم، وتفاعلهم مع تجربة المشاركة في هذا الحدث السنوي الذي يمثل تلاقى للحوار بين الثقافات المختلفة على أرض مصر وسماء أسوان.

أشاد النواب بالحالة الثقافية التي يثيرها السيمبوزيوم، مشددين على ضرورة دعم مثل هذه التظاهرات الثقافية التي تبرز دور مصر الريادي..

وأجرى النائب نادر مصطفى حوارا مع العمال المساعدين النحاتين الاجانب والمصريين، والذين تدربوا على تنفيذ أعمال نتحتية ضخمة من الأحجار الصلبة يضع تصميماتها الفنانون المشاركون، وبعد 28 عاما أصبحوا عملة نادرة، يستعين بها ملتقيات مماثلة في دول عربية وأجنبية.

كذلك حرص الخليج 365 على زيارة المتحف المفتوح للنحت الناتج من أعمال الدورات السابقة للسيمبوزيوم على ضفاف بحيرة ناصر، والذي يضم الأعمال التي انتجها السيمبوزيوم في دوراته السابقة، حيث تفقدوا الأعمال الفنية التي تمثل مدار النحت المختلفة في دول العالم، كما تفقدوا المسرح المفتوح المعد ضمن مشروع المتحف، واستمعوا لشرح كامل من موسى احمد مدير المتحف.

واكد النواب ضرورة الاستفادة من هذا المتحف عبر ضمه لخريطة المزارات الهامة في مدينة اسوان، واستغلال المسرح في إقامة حفلات فنية ضخمة لنجوم وفرق عالمية من شأنها جذب السياحة الوافدة لزيارة المنطقة.

"سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت على الجرانيت" يقام تحت رعاية الاستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء اشرف عطية محافظ أسوان، ويضم مشاركة مجموعة من أمهر النحاتين المصريين الشباب، وهم :ماجد ميخائيل، وزينب صبحى، وتريز أنطوان، وشروق هلال.

ومن الاجانب يشارك : خوسيه كارلوس من اسبانيا، وميخائيل سوبولييف من روسيا، شيان وسيهوا من الصين، وفيكتور كوباكز من بولندا.

كما يشارك في ورشة العمل 3 الفنانات مصريات، وهن منة عبد الرازق، ميرنا إسحاق، و نيفين خفاجى، ومن المقرر إقامة حفل ختام الدورة 28 في ٤ مارس المقبل.