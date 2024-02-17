شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "جودر" يسجل التعاون الثالث بين ياسر جلال ونور اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض الفنانة نور اللبنانية الماراثون الرمضاني المقبل 2024 من خلال مشاركتها في مسلسل "جودر" بطولة النجم ياسر جلال، والذي يسجل التعاون الثالث بينهما.

يشارك في بطولة مسلسل "جودر" أيضًا كل من: ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر وآخرون، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.



جودر

رحيم

وشاركت نور عام 2018 في مسلسل "رحيم" بطولة ياسر جلال، والذي كان يرصد قصة صراع تدور داخل المجتمع المصري، حيث (رحيم) رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويٌقبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.

مسلسل "رحيم" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، محمد رياض، دينا، دنيا عبد العزيز، حسن حسنى، صبرى فواز، إيهاب فهمى، ادوارد، طارق عبد العزيز، سارة الشامى، تونى ماهر، ياسمين غيث، مفيد عاشور، كريم سرور، ذكى فطين عبد الوهاب، ندا بهجت وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا، أحمد زاهر، هالة صدقى وتأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.



ياسر جلال ونور

ضل راجل

كما شارك الثنائي مجددا في مسلسل "ضل راجل" عام 2021، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، ونور، كل من: محمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول جلال الذى يجسد دور مدرس ألعاب من منطقة شعبية، ولكنه يلجأ للعمل كسائق تاكسي بعد الظهر نظرا لظروف المعيشة الصعبة التي يواجهها، وتتعرض ابنته لحادث اعتداء ومحاولة إجهاض وتدخل المستشفى ويحاول البحث عن الجاني خاصة بعدما علم بأن ابنته حامل وأن والد الجنين هو الذى حاول إجهاضها، ويحاول طوال الحلقات الوصول إلى حق ابنته فى مواجهة أصحاب النفوذ.