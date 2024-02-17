بسنت شوقي بإطلالة رائعة مستوحاة من "حورية البحر"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية بسنت شوقي عبر حسابها الرسمي مجموعة صور تجمعها بزوجها الممثل المصري محمد فراج أثناء حضورهما الحفل السنوي لمجلة Vogue العربية الذي أقيم مساء الخميس 15 شباط/فبراير الجاري بدبي.

وشاركت بسنت متابعيها مجموعة صور ظهرت فيها بإطلالة رائعة مستوحاة من عروس البحر، إذ أن موضوع الحفل ارتداء ملابس مستوحاة من عروس البحر تحت شعار "عروس البحر في الخليج".

وارتدت بسنت فستان بلون فضي ومتوسط الطول، من خامة من Sequin لامعة وما تعرف في الأسواق باسم "قشر السمك"، يتميز بقصة تصميم Mermaid وهي تعني عروس البحر من الأسفل.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بسنت تسريحة شعر بسيطة، إذ اختارت صيحة الشعر المبلل، أو "Wet Hair"، ووضعت مكياجاً ناعماً يرتكز على لون الأزرق فوق العيون، وأكملت إطلالتها بأساور من نفس خامة أسفل الفستان .

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