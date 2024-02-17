ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان الشامي عند وصوله إلى المطار، ولفت الأنظار بتواضعه.

وقد ظهر الشامي، عند مساعدته لإحدى السيدات التي كانت تسير وراءه وقد وقعت حقائب السفر الخاصة بها، ليعود ويساعدها ويلمها عن الأرض.

وقد أحيا الشامي ليلة أمس حفلاً غنائيًا للمرة الأولى في لبنان وسط حضور جماهيري كبير، وغنى الشامي العديد من أغانيه من بينها أغنية " يا ليل والعين" وأغنيته الجديدة "صبراً " التي أصبحت تريند في الأيام الأخيرة، وأثناء الحفل إقتحمت فتاة من محبي الشامي الى المسرح، وصعدت الى المسرح مسرعة وهي تبكي من شدة الفرح عند رؤيته لتلتقط معه صوراً تذكارية، وقد سمح لها رجال الأمن أن تلتقط الصور بكل سهول، وكان الشامي قد شعر بالسعادة عند رؤيتها، وعانقها على الفور ومن ثم أكمل غنائه .

كانت هذه تفاصيل خبر الشامي يلفت النظر بتواضعه.. هكذا ساعد هذه المرأة في المطار- بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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