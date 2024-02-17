بالفيديو- حسام حبيب يطرح أحدث أعماله الغنائية "كدابة"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري حسام حبيب أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "كدابة" و ذلك على يوتيوب.



اغنية "كدابة" من كلمات عمرو المصري، ألحان إسلام رفعت، و توزيع أمين نبيل.

و كان حسام حبيب قد حسم الجدل حول طرحه أغنية جديدة تحمل عنوان "كدابة"، خلال الأيام المقبلة.

وشارك حسام حبيب متابعيه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، برومو أغنية "كدابة"، ليؤكد خبر طرح الأغنية قريباً.

و تقول كلمات الأغنية:

كدابة

مليانة عيوب طبعك قلابة

بتعيشي في دور إنك متسابة

استاذة في التمثيل

واخدة شهادة وتوكيل

بتخبي وشوشك وبتتداري في وش غلابة

نساية

ناكرة الايام الحلوة معايا

مش بنت أصول ولا فيكي مزايا

شخصياتك انواع

هايلة في فن الاوجاع

وخلصت انا منك اه خرجتك من جوايا

✶✶✶

وانا متبرعلك باللي ما بينا تعيشي عليه

شوفي يالا طريقك وامشي لوحدك كملي فيه

قلبي المكسور انا هعرف اعالج نفسي اداويه

ولو اللي ما بينا في يوم جه في دماغك انسيه

شكاية

وكلامك كله كإنه رواية

بتقلفي طبعا ألف حكاية

وبتعملي فيها ملاك

بتقولي مظلومة معاك

طب يالا يا مظلومة اتفضلي هرميكي ورايا

قويتك

وتعبت عشانك واستنيتك ودي غلطة عمري اني انا حبيتك

اصل انتي متتأمنيش

انسانه مابتحسيش

وانا اللي غلطت عشان شوفتك تحت وعليتك

وانا متبرعلك باللي ما بينا تعيشي عليه

شوفي يالا طريقك وامشي لوحدك كملي فيه

قلبي المكسور انا هعرف اعالج نفسي اداويه

ولو اللي ما بينا في يوم جه في دماغك انسيه

شكاية

وكلامك كله كإنه رواية

بتقلفي طبعا ألف حكاية

وبتعملي فيها ملاك

بتقولي مظلومة معاك

طب يالا يا مظلومة اتفضلي هرميكي ورايا

