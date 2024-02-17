بعد انفصاله عن شيرين.. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه "كدابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية "كدابة"، أنغامي وسبوتيفاي ويوتيوب.

ونشرت شركة روتانا جزء من الأغنية، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام".

وعلق الحساب الرسمي :"بإمكانكم الآن الاستماع إلى كدابة، جديد الفنان حسام حبيب".

ويعود حسام حبيب للساحة الغنائية مرة أخرى، بعد فترة غياب بسبب المشاكل والأزمات المتلاحقة بينه وبين الفنانة شيرين عبدالوهاب خلال فترة زواجهما.

اغنية "كدابة"، غناء حسام حبيب، كلمات: ‫عمرو المصري، ألحان إسلام رفعت، توزيع موسيقي أمين نبيل، من إنتاج شركة روتانا.

ويستعد حسام حبيب لإطلاق الألبوم الأول له بعد الانفصال عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، والذي يتضمن 10 أغانٍ من ضمنها ، كدابة، وجع الفراق، حد في حياتي، وصوت مزيكا.

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