دينا الشربيني :"نفسي أفتح دار أيتام"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن أمنيتها التي تتمناها وهي أن تفتح دارا للأيتام.

وقالت دينا خلال لقائها في برنامج "sold out"، :"نفسي لو ربنا قدرني أفتح دار أيتام تفضل وتستمر بعد أما أبقى مش موجودة في الدنيا".

وتخوض الفنانة دينا الشربيني السباق الرمضاني المُقبل 2024 بمسلسل "كامل العدد".

وتدور أحداث مسلسل "كامل العدد"، حول ليلى تيمور "دينا الشربيني " تعيش قصة حب، وفي الوقت نفسه تواجه أزمة الزواج في سن صغير، لنكتشف مفاجآت عديدة تخص أطفالها وحياتها الزوجية، يتكون مسلسل من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي.



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