شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد الخبيرى: فيلم ع الماشى فى غرف المونتاج تمهيدًا لعرضه فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج محمد الخبيرى لـ ”الخليج 365” إنه دخل غرف المونتاج والمكساج لفيلمه الجديد "ع الماشى" بطولة النجم على ربيع، حيث كان قد انتهى من تصويره الأيام الماضية بعدما تسغرق التصوير ما يقرب من شهرين ونصف، حيث صور في العديد الأماكن في مصر، مضيفًا: أنه من المقرر عرض الفيلم في عيد الفطر المقبل، حيث يصبح الفيلم جاهزًا للعرض خلال 3 أسابيع فقط من الآن.

الفيلم من تأليف أحمد الوهاب، وإنتاج فتحى إسماعيل ويوسف الطاهر وتوزيع سينرجى، ويشارك في بطولة العمل كل من صلاح عبد الله وكريم عفيفى وآية سماحة، وعدد كبير من الفنانين.

وكانت آخر أعمال الفنان على ربيع فيلم "بعد الشر" وعرض في السينمات الفترة الماضية، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وشارك في بطولته ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

وكان آخر أعمال على ربيع فيلم "زومبى" الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

وكانت أخر أعمال المخرج محمد الخبيرى مسلسل "55 مشكلة حب " حكاية ما تيجى نشوف، وشارك فى بطولة الحكاية كلا من اسلام وهنا شيحه وطارق صبرى احمد جمال نبيل عيسى، ملك قورة، وهى عابدين، وأخرون، تأليف عمرو محمود ياسين.