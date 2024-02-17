نوال تطرح أغنية "أنا بلا فخر" من فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفيشاوي

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة نوال عبد الشافي أغنية "أنا بلا فخر" من فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى وشيرى عادل الذى يعرض حاليًا فى السينمات، والأغنية من كلمات حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع كوليبكس.

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وطرحت مؤخرًا المطربة نوال عبد الشافى الأغنية الدعائية لفيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى وشيرى عادل، وتحمل الأغنية اسم "لسة شوفتوا حاجة" من كلمات حدوتة وألحان إيهاب كوليبكس ومصطفى تاج.

وتقدم المطربة نوال عبد الشافى صاحبة أغنية "مخصماك" أغنيتين ضمن أحداث فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى، الأولى الدعائية للعمل التي تحمل اسم "لسة شوفتوا حاجة" والثانية أغنية "أنا بلا فخر" كما تشارك بدور إرهابية في الفيلم .

وأعربت مؤخرًا المطربة نوال عبد الشافى التي اشتهرت بأغنية مخصماك، عن سعادتها بخوضها أولى تجاربها في عالم التمثيل بمشاركتها في فيلم "عادل مش عادل" مع أحمد الفيشاوى والذى تم الانتهاء من تصويره مؤخرًا وقالت لـ"الخليج 365": "أحمد الله على التجربة الأولى في التمثيل خاصة أنى أحب التمثيل من صغرى ".

وأشارت نوال عبد الشافى إلى أنها سعدت بالتعاون مع الفنان أحمد الفيشاوى مضيفة: "العمل معه ممتع وهو إنسان على المستوى الشخصى مجتهد وموهوب فنيًا وساعدنى كثيرًا، ومشاركتى في الفيلم لم تقتصر على التمثيل فقط وإنما أقدم عددًا من الأغانى أيضًا".

فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبو سريع، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري .