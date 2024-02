بالصور- جينيفر لوبيز تتألق بجامبسوت مكشوف الظهر وتستعرض رشاقتها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بأخر إطلالتها على الجمهور بلوك رائع من خلال صور عبر حسابها الخاص، و ظهرت لوبيز مرتديةً جامبسوت باللون الأسود ضيق من دون أكمام مكشوف الظهر و الصدر إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها، و تركت شعرها منسدلاً مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها، و وضعت على رأسها قبعة من الجلد باللون الأسود.



و في وقت سابق، تعمل جينيفر لوبيز على الترويج لفيلمها الموسيقي الجديد This Is Me… Now A" Love Story"، بالتزامن مع إصدار ألبوم يحمل الإسم نفسه، وفيلم وثائقي بعنوان "The Greatest Love Story Never Told".

وكشفت لوبيز أن عدداً قليلاً من المشاهير لم يكونوا داعمين لمشروعها تماماً، ومنهم نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان، إذ تلقت الأخيرة عرضاً للمشاركة في التمثيل، لكنها رفضته.

وشرحت جينيفر في مقابلة مع "Variety"، أن بعض المشاهير لا يحبون الظهور على الجمهور على طبيعتهم، ومن ضمنهم شخص من العائلة الأكثر تصويراً في العالم: عائلة كارداشيان.

وقالت: "الناس خائفون من الظهور كما هم، واستغرق الأمر مني وقتاً طويلاً، وأنا خائفة، ولكنني لا أتصرف بجبن، وهذا هو سر مسيرتي المهنية بأكملها".