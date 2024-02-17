في وقت قياسي..سميرة سعيد تكسر حاجز النصف مليون باغنيتها الجديدة "فن التفاؤل"

ميرنا وليد - بيروت - تحقق الفنانة المغربية سميرة سعيد نجاح كبير بأغنيتها الجديدة "فن التفاؤل" و هي ثاني أغنية من ألبومها الجديد لهذا العام، حيث حققت الأغنية بعد يومين فقت من طرحها 518 ألف مشاهدة كاسرةً بذلك حاجز النصف مليون مشاهدة على يوتيوب.



و تعاونت سميرة سعيد في أغنيتها "فن التفاؤل" مع الملحن المصري عمرو مصطفى، والشاعر هاني عبد الكريم، والموزع الموسيقي ماهر الملاخ، والكليب من إخراج نضال هاني.

وتقول كلمات الأغنية:

"فن التفاؤل نعمة

ليه نقلب في الدفاتر

والابتسامة كنز

أما النكد يا ساتر

بهدوء وبعقل وبحكمة

منقفش لبعض ع الكلمة

إحنا اللي بينا حب

أولى بجبر الخواطر

فن التفاؤل نعمة

ليه نقلب في الدفاتر".

يذكر أن سميرة سعيد طرحت يوم الأحد الماضي، أولى أغنياتها في العام الجديد 2024 بعنوان "كان"، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي ماهر الملاخ.